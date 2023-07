Juve, Pogba disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di restare a Torino

La Juventus e Paul Pogba , una storia che sembra destinata a continuare, nonostante le infinite problematiche dell'ultima stagione. Il francese, assente per quasi tutto l'anno, vuole restare a Torino, come dimostrato anche dal rifiuto delle laute proposte dall'Arabia Saudita.

Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, l'ex Manchester United non vuole dire addio alla Vecchia Signora, e pur di rimanere, potrebbe anche abbassarsi l'ingaggio, per ricambiare, almeno in parte, la pazienza del club piemontese.