Mercato Juve / Icardi-Pogba: ecco cosa abbiamo scoperto! Pare che…

La Juventus è pronta ad accogliere Giuntoli come nuovo dirigente bianconero. Lo farà con tutto l'entusiasmo del caso, considerando che in società un professionista simile non si vedeva probabilmente dai tempi di Beppe Marotta . Giuntoli ha la seria intenzione di provare a dare il meglio di sé stesso, anche in questa avventura. Il piano è chiarissimo: vuole riportato in alto i bianconeri, in Italia e in Europa. Voci di corridoio raccontano che l'obiettivo, sarà subito quello di tornare a vincere lo scudetto. Già dal prossimo anno. Per farlo, ovviamente, serviranno colpi importanti. Ed è per questo che si parla tanto insistentemente di calciomercato. Su cui oggi, vogliamo darvi delle importanti novità.

La Juventus valuta la posizione di Pogba. E lui ha un'idea...

La prima riguarda Paul Pogba. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, infatti, il Francese ha tanta voglia di tornare ad alti livelli. E di ripagare la Juventus per l'attesa. Ecco la ragione per cui a quanto pare sarebbe pronto a tagliarsi nuovamente lo stipendio, pur di non essere ceduto. Qualche offerta potrebbe anche esserci, per lui e per il suo cartellino. Ma lui vuole ad ogni costo la Juventus. Motivo per cui, come detto, sarebbe pronto davvero a tutto. O quasi. L'idea di abbassarsi lo stipendio è sul tavolo. E nei prossimi giorni potrebbero esserci novità anche in tal senso. Ma non è finita qui. Novità in casa Juve arrivano anche rispetto a Mauro Icardi.