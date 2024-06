Juve, il percorso in Coppa Italia della scorsa stagione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del percorso in Coppa Italia.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “L’esordio nella competizione avviene il quarto giorno del 2024 nel match casalingo, valido per gli ottavi di finale, contro la Salernitana: pochi secondi e a passare in vantaggio sono gli ospiti con Ikwuemesi, ma la reazione bianconera arriva subito con il pari di Miretti su assist di Cambiaso; Cambiaso che a dieci minuti dal termine della prima frazione firma il 2-1 infilando in rete una spizzata di Danilo.

Nella ripresa i bianconeri dilagano con le reti di Rugani, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’autogol di Bronn e, nel finale, due perle di Yildiz, in slalom, e Weah, gran conclusione dalla distanza, per il 6-1 finale. Sette giorni più tardi è gia tempo di quarti di finale quando all’Allianz Stadium va in scena Juventus-Frosinone. A differenza del turno precedente, il match si mette sin da subito in discesa in quella che diventerà a tutti gli effetti la serata di Milik.

Il centravanti polacco, infatti, infila due gol nel primo tempo e uno a inizio ripresa confezionando la tripletta personale per un risultato finale che diventa di 4-0 grazie a un’altra gemma di Yildiz, queta volta con un destro al volo dall’interno dell’area di rigore. milik-coppa-italia CHIESA, VLAHOVIC E LA ZAMPATA DI MILIK A ROMA Una delle due semifinali della Coppa Italia 2023/2024 vede i bianconeri contrapposti alla Lazio. Il match d’andata del 2 aprile viene vinto 2-0 dai bianconeri che, dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, trovano il vantaggio pochi giri d’orologio dopo la ripresa con una meravigliosa verticalizzazione di Cambiaso che taglia in due la squadra avversaria e mette davanti al portiere Chiesa abile a trasformare in rete il cioccolatino del numero 27.

Un quarto d’ora più tardi è invece Vlahovic a puntare l’avversario in area di rigore, rientrare, dopo una serie di finte, sul proprio mancino e chiudere definitivamente la pratica semifinale d’andata con il gol del 2-0. Venti giorni più tardi è tempo di ritorno, questa volta allo stadio Olimpico di Roma. Non si mette bene il match perché la Lazio con due reti di Castellanos, nei primi minuti delle due frazioni, annulla lo svantaggio del primo incontro. A portarci in finale è però la zampata di Milik all’83º: il numero 14 è bravissimo a farsi trovare pronto sul secondo palo e trasformare nel gol che vale la finale il tiro-cross di Weah.

DV9 CI REGALA LA QUINDICESIMA COPPA ITALIA Un mese fa, il 15 maggio, l’ultimo atto della Coppa Italia 2023/2024: l’avversaria è l’Atalanta all’interno di un gremitissimo stadio Olimpico. E la finale comincia nel migliore dei modi: un’altra meravigliosa verticalizzazione di Cambiaso per un altrettanto delizioso movimento in profondità di Vlahovic che sfugge alla marcatura avversaria, si presenta davanti all’estremo difensore nerazzurro, e, come spesso gli capita, non sbaglia. Ed è la rete che fissa il risultato finale sul tabellino: 1-0, Coppa Italia numero 15 nella storia della Juventus”.