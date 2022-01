Juve, Pepe: “Vlahovic un top, Zakaria è forte, Gatti ha del potenziale”

Intervistato da Sky Sport, l'ex centrocampista della Juve ha parlato dei nuovi acquisti, Vlahovic, Zakaria e Gatti

Vlahovic, Zakaria e Gatti. Tre nomi, tre colpi di livello per la Juventus. Nel momento più difficile la dirigenza bianconera ha deciso di mandare un segnale forte, ricordando a tutti per quale motivo la Juve è la Juve. Un calciomercato ricco di colpi di scena quello bianconero, che ha regalato a Massimiliano Allegri una rosa di altissimo livello. Per chiudere in bellezza, la dirigenza sta puntando anche Nahitan Nandez, definitivo colpo di fine calciomercato. Ora l'obiettivo non può più essere soltanto in quarto posto: si dovrà puntare più in alto. L'Inter è ancora saldamente in testa alla classifica, ma con uno dei più forti attaccanti in circolazione e con un centrocampista di livello come lo svizzero, lo Scudetto non è più un'Utopia.