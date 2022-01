Vlahovic, l’agente rivela perchè ha scelto i bianconeri: “La Juve è la Juve”

Per quale motivo Vlahovic ha scelto la Juventus invece di altri big club? A rivelarlo è stato il suo agente Ristic

redazionejuvenews

Per Dusan Vlahovic gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da mille voci e trattative. Dalla scorsa stagione il bomber serbo si è messo in mostra con la maglia della Fiorentina, attirando su di se gli occhi di tanti big club in giro per l'Europa. Nonostante gli interessamenti di alcune grandi squadre di Premier League, alla fine il classe 2000 ha scelto la Juventus, da sempre la sua meta preferita. Un trasferimento che non è andato giù ai tifosi della Fiorentina, da sempre acerrimi rivali dei bianconeri. Intervistato da Sky Sport l'agente del calciatore Ristic ha rivelato il "motivo" per cui Vlahovic ha scelto la Juventus invece che altri club. "La Juve è la Juve", ha risposto secco. Una risposta che, come immaginabile, ha fatto arrabbiare ancora di più i tifosi viola.

Effettivamente, però, è così. Vlahovic è un giocatore di altissimo livello a cui la maglia della Fiorentina cominciava a stare stretta. Nonostante la grande storia alle spalle, infatti, ora la Fiorentina non è sicuramente un top club e per questo il bomber serbo ha deciso di cambiare aria. La Juve al contrario è una sfida interessante, una grande squadra in fase di ricostruzione di cui il classe 2000 può diventare l'assoluto protagonista.

Vlahovic scegliendo i bianconeri in un certo senso ha rischiato. Sarebbe potuto andare in una squadra più forte della Juventus, solida e senza problemi. L'attaccante ha invece deciso di rimanere in Italia e lottare per i colori bianconeri, sperando di riportarli presto in alto. Con un attaccante di peso di cui aveva tanto bisogno, ora la squadra di Massimiliano Allegri è tornato ad essere una delle migliori in Italia. L'obiettivo ora non è più soltanto un posto in Champions League, ma anche lo Scudetto. Un'Utopia? Probabilmente sì, ma con Vlahovic in squadra nulla sembra impossibile. Forza Dusan, facci sognare.