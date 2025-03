Juve, Pavan: “Per Tudor il rilancio parte da Vlahovic”

Massimo Pavan ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor e del suo desiderio di tornare a valorizzare la punta Dusan Vlahovic

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del desiderio del neo allenatore Igor Tudor di rilanciare alcuni giocatori della Juventus a partire da Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: “Igor Tudor è appena sbarcato nel mondo bianconero ma sembra avere le idee molto chiare, un po’ su tutto. In primis, l’allenatore croato vuole rilanciare alcuni giocatori che nell’ultimo periodo non erano riusciti ad imporsi, ma soprattutto vuole maggior cattiveria, motivazione e intraprendenza da parte di tutti i calciatori bianconeri. Per Tudor il rilancio parte da Dusan Vlahovic che ha pubblicamente elogiato nella conferenza di giovedì, partendo dal fatto che il calciatore, insieme ad altri, ha rinunciato al giorno di riposo per presentarsi al campo di allenamento. Vlahovic era già stato elogiato in altre circostanze da Tudor e rappresenta, sicuramente, un valore aggiunto da cui partire per provare a tornare al successo”.

Tudor: “Il rilancio vale anche per Yildiz e Koopmeiners”

Il giornalista ha proseguito: “Il rilancio vale anche per altri elementi, Kenan Yildiz ha la numero dieci sulle spalle e cerca sicurezza, Tudor sembra essere disponibile a dargli quella fiducia che è un pò mancata nelle ultime settimane. (…) Discorso che vale anche per Koopmeiners. (…) La prima missione di Tudor è recuperare questi tre giocatori, in teoria, giocatori forti, ma che nelle ultime settimane non sono apparsi tali. Se Tudor comincerà a ottener eil massimo da loro, poi tutto potrebbe risultare molto più semplice”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<