Marchisio su Twitter: “La Juve può guardare al futuro con ottimismo”

Con il match tra Juve e Lazio sono ufficialmente terminati i match di Serie A del 2022. Ora il campionato italiano andrà in pausa per lasciare spazio alle nazionali, tra amichevoli (domani Albania-Italia ) e il Mondiale in Qatar 2022 . In casa Juve Massimiliano Allegri può sicuramente sorridere: dopo il disastroso inizio di stagione, la Vecchia Signora è riuscita a recuperare molto terreno perso ed è ora terza in classifica.

Sul proprio profilo Twitter ufficiale l'ex bianconero Claudio Marchisio ha scritto: "La Juve arriva alla sosta potendo guardare in maniera positiva al futuro. Rimane la grande delusione della Champions, ma ormai è il passato. Il presente fa ben sperare, per le vittorie consecutive, per la tenuta fisica/mentale del gruppo in crescita. Con l'anno nuovo si potrà contare sulla rosa al completo, che presi singolarmente rimane tra le più forti del campionato. Il Napoli sta facendo un campionato a se fino ad oggi, ed è a tutti gli effetti la miglior squadra in Italia e tra le prime in Europa".