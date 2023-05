Juve, Pau Torres: (ri)spunta il nome dello spagnolo per la difesa

L'operazione rifondazione sta per iniziare e -in attesa di accogliere il nuovo direttore sportivo- la società muove i primi passi. La Juventus pensa già alla difesa che verrà e uno dei primi nomi sulla lista è quello di Pau Torres, già puntato l'estate scorsa. Con lo spagnolo che gradirebbe Torino come destinazione per mettersi in gioco in un top club e cambiare aria.