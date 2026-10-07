L’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale che sarà protagonista di Cagliari-Juventus, gara della sesta giornata di Serie A. Il match, in programma alla ripresa del campionato, vedrà Matteo Marcenaro della sezione di Genova dirigere l’incontro.

Gli assistenti e il quarto ufficiale

A supportare il direttore di gara ci saranno Rossi C. e Lo Cicero, scelti come assistenti. Il ruolo di quarto ufficiale sarà invece ricoperto da Doveri, pronto a intervenire nella gestione delle situazioni a bordo campo.

Camplone al VAR

Per quanto riguarda la tecnologia, l’AIA ha affidato la sala VAR a Camplone, con Maggioni designato come AVAR.

La Juventus si prepara così alla trasferta contro il Cagliari, con la squadra di Luciano Spalletti attesa dal ritorno in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.