La Juventus For Special è Campione d’Italia: “Bellissimo weekend a Coverciano”

La Juventus For Special si è laureata Campione d'Italia di livello tre: il comunicato ufficiale del club bianconero

Grazie alle vittorie contro Feralpisalò, Napoli e Antrophos Civitanova Marche , la Juve For Special si è laureata Campione d'Italia, in particolare del livello 3.

Ecco il comunicato pubblicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale: "Un bellissimo weekend si è appena concluso per il gruppo di Juventus For Special!

I ragazzi del gruppo C si sono aggiudicati il titolo di Campioni d'Italia nel loro livello di competizione (per la precisione, livello 3) nelle fasi nazionali giocatesi a Coverciano. Un evento stupendo e affollatissimo, che ha visto partecipare 450 atleti e 25 squadre, con ben tre compagini piemontesi laureatesi Campioni in tre differenti livelli".