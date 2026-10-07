L’Atletico Madrid valuta il riscatto di Jonathan David dalla Juventus: i Colchoneros sarebbero pronti a versare i 25 milioni di euro previsti dall’accordo.

Riccardo Focolari

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Jonathan David potrebbe aver trovato a Madrid la continuità e la fiducia necessaria per rilanciare definitivamente la propria carriera. L’attaccante canadese, classe 2000, è passato in prestito all’Atletico Madrid dalla Juventus e il suo rendimento iniziale avrebbe già convinto il club spagnolo a guardare con interesse alla possibilità di confermarlo a titolo definitivo.

L’Atletico vuole riscattare David

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Colchoneros sarebbero intenzionati a esercitare il riscatto del centravanti qualora dovesse mantenere gli standard mostrati in questo avvio di stagione.

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L’accordo raggiunto in estate prevede una cifra di 25 milioni di euro per il trasferimento definitivo. Una somma che l’Atletico Madrid sarebbe disposto a investire se David dovesse continuare a garantire gol e prestazioni positive.

La Juventus osserva interessata

David sembra aver ritrovato a Madrid quella fiducia che non era riuscito a esprimere pienamente durante la sua esperienza alla Juventus. La continuità concessagli dall'allenatore spagnolo gli ha permesso di tornare protagonista e di mettere nuovamente in mostra le proprie qualità sotto porta.

Per la Juventus, l'eventuale riscatto rappresenterebbe una soluzione importante anche dal punto di vista economico. I 25 milioni di euro fissati nell'accordo potrebbero infatti risultare una cifra particolarmente interessante per un attaccante che, qualora confermasse il rendimento attuale, potrebbe aumentare ulteriormente il proprio valore.

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