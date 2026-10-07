Jonathan David potrebbe aver trovato a Madrid la continuità e la fiducia necessaria per rilanciare definitivamente la propria carriera. L’attaccante canadese, classe 2000, è passato in prestito all’Atletico Madrid dalla Juventus e il suo rendimento iniziale avrebbe già convinto il club spagnolo a guardare con interesse alla possibilità di confermarlo a titolo definitivo.

L’Atletico vuole riscattare David

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Colchoneros sarebbero intenzionati a esercitare il riscatto del centravanti qualora dovesse mantenere gli standard mostrati in questo avvio di stagione.

L’accordo raggiunto in estate prevede una cifra di 25 milioni di euro per il trasferimento definitivo. Una somma che l’Atletico Madrid sarebbe disposto a investire se David dovesse continuare a garantire gol e prestazioni positive.

La Juventus osserva interessata

David sembra aver ritrovato a Madrid quella fiducia che non era riuscito a esprimere pienamente durante la sua esperienza alla Juventus. La continuità concessagli dall'allenatore spagnolo gli ha permesso di tornare protagonista e di mettere nuovamente in mostra le proprie qualità sotto porta.

Per la Juventus, l'eventuale riscatto rappresenterebbe una soluzione importante anche dal punto di vista economico. I 25 milioni di euro fissati nell'accordo potrebbero infatti risultare una cifra particolarmente interessante per un attaccante che, qualora confermasse il rendimento attuale, potrebbe aumentare ulteriormente il proprio valore.