La ripresa del campionato si avvicina e Luciano Spalletti comincia a delineare la Juventus che domenica 11 ottobre affronterà il Cagliari. Dopo la pausa per le Nazionali, il tecnico può contare sul progressivo rientro dei giocatori impegnati all’estero e su una maggiore abbondanza soprattutto nel reparto offensivo.

Conceição, Nico Gonzalez e Alajbegovic: ballottaggi aperti

Uno dei principali dubbi riguarda la trequarti. Francisco Conceição ha fornito risposte positive con il Portogallo, giocando 85 minuti contro la Norvegia dopo la contusione alla coscia. Anche Nico Gonzalez tornerà a disposizione dopo gli impegni con l'Argentina.

Spalletti dovrà inoltre valutare Kerim Alajbegovic, che ha saltato l'ultimo impegno della Bosnia dopo aver accusato crampi nella gara precedente. Il giovane talento sarà sottoposto ai controlli dello staff medico bianconero al rientro a Torino.

Zhegrova vuole sfruttare il momento

Tra le alternative c'è anche Edon Zhegrova, reduce da una sosta positiva con il Kosovo. L'esterno ha trovato il gol su rigore contro l'Austria e si candida a essere una soluzione importante a gara in corso.

La sfida di Cagliari sarà quindi anche un test per capire quali gerarchie abbia in mente Spalletti. Il tecnico dovrà gestire una rosa che, oltre agli impegni di campionato, sarà chiamata ad affrontare un calendario particolarmente fitto nelle settimane successive.