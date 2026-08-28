La Juventus si prepara alla seconda giornata di campionato e soprattutto al primo appuntamento stagionale davanti al proprio pubblico all’Allianz Stadium, dove i bianconeri affronteranno il Parma.

A tenere banco alla Continassa è soprattutto l'assenza di Kenan Yildiz, costretto a uno stop di circa due mesi e mezzo o tre mesi dopo l'infortunio al piede. Luciano Spalletti dovrà quindi individuare rapidamente la soluzione migliore per non perdere qualità e imprevedibilità nella fase offensiva.

Alajbegovic favorito per sostituire Yildiz

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il principale ballottaggio riguarda la posizione sulla trequarti. Il nuovo acquisto Karim Alajbegovic sarebbe al momento favorito su Jeremie Boga per una maglia da titolare contro il Parma.

Il giovane bosniaco partirebbe leggermente avanti nelle gerarchie di Spalletti e avrebbe buone possibilità di agire alle spalle delle punte dal primo minuto.

Per entrambi si tratta di un'occasione importante per conquistare spazio e dimostrare di poter contribuire alla causa bianconera durante l'assenza del numero 10.

McKennie e Nico Gonzalez da valutare

Restano invece da monitorare le condizioni di Weston McKennie e Nico Gonzalez. I due giocatori non hanno preso parte all'allenamento per motivi differenti.

Il centrocampista statunitense è alle prese con un lieve affaticamento muscolare, mentre l'argentino ha svolto una gestione dei carichi di lavoro. Al momento filtra comunque ottimismo sulla possibilità di recuperarli in tempo per la sfida contro il Parma.

Ekhator torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie arrivano invece da Jeff Ekhator, che è tornato stabilmente ad allenarsi con il resto della squadra. L'attaccante è quindi nuovamente a disposizione dello staff tecnico.

La Juventus si avvicina così alla prima gara stagionale all'Allianz Stadium, atteso dal tutto esaurito per il debutto casalingo dei bianconeri. Un appuntamento importante anche per capire come Spalletti riuscirà a ridisegnare l'attacco senza Yildiz.