Edon Zhegrova è finito nel mirino della Lazio: Gattuso apprezza l’esterno della Juventus, possibile prestito con diritto di riscatto.
Il futuro di Edon Zhegrova potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’esterno kosovaro avrebbe attirato l’interesse della Lazio, con il tecnico Gennaro Gattuso particolarmente interessato alle sue caratteristiche.
Zhegrova piace a Gattuso
L'allenatore biancoceleste potrebbe sfruttare la duttilità dell'esterno bianconero su entrambe le fasce, alternandolo a Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen a seconda delle necessità tattiche.
Zhegrova garantirebbe quindi a Gattuso una soluzione offensiva in più, grazie alla capacità di giocare largo e creare superiorità nell'uno contro uno.
Lazio, prima servono alcune cessioni
L'operazione, però, non sarebbe ancora entrata nella fase decisiva. Prima di poter presentare un'offerta concreta alla Juventus, la Lazio dovrà infatti sfoltire il reparto offensivo.
Tra i giocatori in uscita vengono indicati Petar Ratkov e soprattutto Matteo Cancellieri. La partenza di uno o entrambi potrebbe liberare lo spazio necessario per permettere al club capitolino di affondare il colpo.
Possibile prestito con diritto di riscatto
In caso di cessioni nel reparto avanzato, la Lazio potrebbe quindi farsi avanti concretamente con la Juventus per Zhegrova.
La formula ipotizzata sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al club biancoceleste di valutare il rendimento del kosovaro prima di decidere se procedere con l'acquisto a titolo definitivo.
Il mercato resta in evoluzione e le prossime mosse della Lazio potrebbero determinare il futuro dell'esterno bianconero.
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