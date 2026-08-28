Sorteggio Europa League 2026/27, segui LIVE tutti gli aggiornamenti sulle avversarie della Juventus nella League Phase.
La Juventus scopre oggi le sue avversarie in Europa League. A Montecarlo, a partire dalle ore 13:00, va in scena il sorteggio della League Phase della competizione europea. I bianconeri, inseriti in prima fascia, conosceranno le otto squadre che affronteranno nel nuovo girone unico.
Sorteggio Europa League LIVE: le avversarie della Juventus
13:00 – Inizia il sorteggio: tutto pronto a Montecarlo per conoscere il percorso europeo della Juventus.
12:55 – Le fasce: la Juventus è in prima fascia insieme a Bayer Leverkusen, Benfica, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia.
12:50 – Il regolamento: i bianconeri affronteranno otto avversarie differenti, due per ciascuna fascia, con quattro partite in casa e quattro in trasferta.
PRIMA FASCIA
Bayer Leverkusen Benfica Juventus Milan Lione AZ Alkmaar Olympiacos Real Sociedad Marsiglia
SECONDA FASCIA
Ferencvaros Viktoria Plzen Union Saint-Gilloise Dinamo Zagabria Salisburgo Celtic Sparta Praga Rennes Anderlecht
TERZA FASCIA
Sturm Graz Lech Poznan Crystal Palace Bournemouth Sunderland Celje Jagiellonia Omonia Celta Vigo
QUARTA FASCIA
Hoffenheim Besiktas Torreense Hapoel Be'er Sheva NEC OFI Creta Lillestrom Levski Sofia Ararat-Armenia
Sorteggi Europa League: le date
Giornata 1: 16/17 settembre 2026 Giornata 2: 15 ottobre 2026 Giornata 3: 22 ottobre 2026 Giornata 4: 5 novembre 2026 Giornata 5: 26 novembre 2026 Giornata 6: 10 dicembre 2026 Giornata 7: 21 gennaio 2027 Giornata 8: 28 gennaio 2027
Le otto avversarie della Juventus
REAL SOCIEDAD — 1ª FASCIA AZ ALKMAAR — 1ª FASCIA RENNES — 2ª FASCIA FERENCVAROS — 2ª FASCIA OMONIA — 3ª FASCIA CELTA — 3ª FASCIA NEC — 4ª FASCIA HAPOEL BEER-SHEVA — 4ª FASCIA
La Juventus ha pescato Real Sociedad e AZ Alkmaar dalla prima fascia, due avversarie di prestigio e con esperienza europea. Dalla seconda fascia arrivano Rennes e Ferencvaros, mentre dalla terza i bianconeri affronteranno Omonia e Celta Vigo. A completare il quadro sono NEC e Hapoel Beer-Sheva, entrambe provenienti dalla quarta fascia.
Juventus, ecco dove giocherà le sfide di Europa League
La Juventus giocherà in casa a Torino contro Real Sociedad, Rennes, Omonia e NEC. Quattro gare davanti al proprio pubblico per la squadra di Spalletti, che potrà contare sul fattore campo.
Le altre quattro sfide saranno invece in trasferta: i bianconeri faranno visita ad AZ Alkmaar in Olanda, Ferencvaros in Ungheria, Celta Vigo in Spagna e Hapoel Beer-Shevain Israele.
© RIPRODUZIONE RISERVATA