La Juventus scopre oggi le sue avversarie in Europa League. A Montecarlo, a partire dalle ore 13:00, va in scena il sorteggio della League Phase della competizione europea. I bianconeri, inseriti in prima fascia, conosceranno le otto squadre che affronteranno nel nuovo girone unico.

Sorteggio Europa League LIVE: le avversarie della Juventus

13:00 – Inizia il sorteggio: tutto pronto a Montecarlo per conoscere il percorso europeo della Juventus.

12:55 – Le fasce: la Juventus è in prima fascia insieme a Bayer Leverkusen, Benfica, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia.

12:50 – Il regolamento: i bianconeri affronteranno otto avversarie differenti, due per ciascuna fascia, con quattro partite in casa e quattro in trasferta.

PRIMA FASCIA

Bayer Leverkusen Benfica Juventus Milan Lione AZ Alkmaar Olympiacos Real Sociedad Marsiglia

SECONDA FASCIA

Ferencvaros Viktoria Plzen Union Saint-Gilloise Dinamo Zagabria Salisburgo Celtic Sparta Praga Rennes Anderlecht

TERZA FASCIA

Sturm Graz Lech Poznan Crystal Palace Bournemouth Sunderland Celje Jagiellonia Omonia Celta Vigo

QUARTA FASCIA

Hoffenheim Besiktas Torreense Hapoel Be'er Sheva NEC OFI Creta Lillestrom Levski Sofia Ararat-Armenia

Sorteggi Europa League: le date

Giornata 1: 16/17 settembre 2026 Giornata 2: 15 ottobre 2026 Giornata 3: 22 ottobre 2026 Giornata 4: 5 novembre 2026 Giornata 5: 26 novembre 2026 Giornata 6: 10 dicembre 2026 Giornata 7: 21 gennaio 2027 Giornata 8: 28 gennaio 2027

Le otto avversarie della Juventus

REAL SOCIEDAD — 1ª FASCIA AZ ALKMAAR — 1ª FASCIA RENNES — 2ª FASCIA FERENCVAROS — 2ª FASCIA OMONIA — 3ª FASCIA CELTA — 3ª FASCIA NEC — 4ª FASCIA HAPOEL BEER-SHEVA — 4ª FASCIA

La Juventus ha pescato Real Sociedad e AZ Alkmaar dalla prima fascia, due avversarie di prestigio e con esperienza europea. Dalla seconda fascia arrivano Rennes e Ferencvaros, mentre dalla terza i bianconeri affronteranno Omonia e Celta Vigo. A completare il quadro sono NEC e Hapoel Beer-Sheva, entrambe provenienti dalla quarta fascia.

Juventus, ecco dove giocherà le sfide di Europa League

La Juventus giocherà in casa a Torino contro Real Sociedad, Rennes, Omonia e NEC. Quattro gare davanti al proprio pubblico per la squadra di Spalletti, che potrà contare sul fattore campo.

Le altre quattro sfide saranno invece in trasferta: i bianconeri faranno visita ad AZ Alkmaar in Olanda, Ferencvaros in Ungheria, Celta Vigo in Spagna e Hapoel Beer-Shevain Israele.