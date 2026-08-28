La Juventus cerca un’alternativa a Cambiaso sulla fascia sinistra: Hugo Bueno, Maehle ed Emerson Palmieri tra le opzioni per il mercato.
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Non solo centrocampista e centravanti. La Juventus continua a lavorare anche per individuare un nuovo terzino sinistro, destinato a rappresentare l'alternativa ad Andrea Cambiaso.
La dirigenza bianconera, con Ricky Massara al lavoro, attende soprattutto un'occasione nelle battute finali del mercato. Prima di procedere con un nuovo innesto sarà però importante anche definire l'eventuale uscita di Juan Cabal.
Hugo Bueno tra le idee
Uno dei nomi presenti sul taccuino della Juventus è quello di Hugo Bueno, terzino spagnolo di proprietà del Wolverhampton.
Il classe 2002 è reduce dalla retrocessione del club inglese dalla Premier League e potrebbe rappresentare una soluzione interessante per completare la corsia mancina.
Maehle e il legame con il Wolfsburg
Un altro profilo seguito porta invece a Joakim Maehle, esterno danese del Wolfsburg. Il club tedesco è già stato protagonista di un'operazione con la Juventus in questa sessione di mercato, avendo ceduto ai bianconeri Kamil Grabara, individuato come vice di Guglielmo Vicario.
Maehle rappresenterebbe un'opzione di esperienza e duttilità per la fascia, qualità particolarmente importanti per aumentare le alternative a disposizione di Luciano Spalletti.
Resiste anche Emerson Palmieri
Resta infine in piedi la pista che porta a Emerson Palmieri. Il terzino del Marsiglia conosce bene il calcio italiano e potrebbe essere un'altra soluzione valutata dalla dirigenza bianconera.
Il brasiliano naturalizzato italiano è inoltre un giocatore già conosciuto da Spalletti, che lo aveva lanciato ai tempi della sua esperienza sulla panchina della Roma.
La Juventus resta quindi alla finestra: Bueno, Maehle ed Emerson Palmieri sono tra i nomi monitorati, in attesa di capire se negli ultimi giorni di mercato si presenterà l'occasione giusta.
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