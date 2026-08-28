Europa League 2026/27, oggi il sorteggio della League Phase: la Juventus di Spalletti conoscerà le otto avversarie del suo percorso europeo.
È arrivato il giorno del sorteggio dell’Europa League 2026/27. La Juventus attende di conoscere il proprio percorso nella competizione europea: l’appuntamento è fissato per oggi, venerdì 28 agosto alle ore 13:00.
I bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, saranno inseriti nella prima fascia e scopriranno le otto squadre che dovranno affrontare nella League Phase.
Il nuovo format dell’Europa League
La competizione prevede un girone unico composto da 36 squadre. Ogni formazione giocherà otto partite contro otto avversarie differenti: quattro incontri in casa e altrettanti in trasferta.
La Juventus affronterà due squadre per ciascuna delle quattro fasce, con il regolamento che impedisce gli incroci tra club della stessa nazione. Inoltre, una squadra non potrà affrontare più di due avversarie provenienti dallo stesso Paese.
Juventus, le possibili avversarie
La prima fascia garantisce alla Juventus un sorteggio sulla carta favorevole, ma non elimina la possibilità di affrontare avversari di grande livello.
Tra le squadre presenti nella competizione ci sono infatti club importanti del panorama europeo. Il sorteggio stabilirà gli otto impegni della Juventus e permetterà a Spalletti di avere un quadro più chiaro del cammino che attende la sua squadra.
Le date della League Phase
La prima giornata dell’Europa League è prevista per il 16-17 settembre 2026, mentre l’ultima giornata della League Phase si disputerà il 28 gennaio 2027.
Per la Juventus sarà dunque il primo vero appuntamento europeo della nuova stagione. Oggi, alle ore 13:00, inizierà ufficialmente il conto alla rovescia verso le sfide continentali dei bianconeri.
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