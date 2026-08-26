Brutte notizie per Kenan Yildiz e per la Juventus. Il talento turco finirà infatti sotto i ferri dopo gli ultimi consulti medici. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i dubbi sono stati sciolti: il numero 10 bianconero dovrà essere operato per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro, rimediata durante l'esordio stagionale contro il Frosinone.

Yildiz, lungo stop dopo l'infortunio

Quello che inizialmente sembrava un problema di poco conto si è trasformato in un infortunio decisamente più serio. Dopo la botta accusata durante la gara contro il Frosinone sono arrivati il dolore e gli accertamenti, che hanno evidenziato la frattura.

I tempi di recupero stimati sono di circa due mesi e mezzo, con il rischio di arrivare a tre mesi. Yildiz potrebbe quindi rimanere fuori per settembre, ottobre e almeno parte di novembre, saltando circa dieci giornate di campionato e diverse partite di Europa League.

Spalletti perde il suo numero 10

L'assenza del turco rappresenta un problema importante per Luciano Spalletti, impegnato nella costruzione della nuova Juventus. Yildiz è infatti uno dei giocatori con maggiore qualità e imprevedibilità della rosa.

La sua capacità di ricevere tra le linee, puntare l'uomo e creare superiorità rappresenta una risorsa fondamentale per l'attacco bianconero. Non si tratta quindi semplicemente di sostituire un titolare, ma di colmare il vuoto lasciato da uno dei giocatori attorno ai quali la Juventus aveva intenzione di costruire il proprio progetto.

Juventus, l'infortunio cambia il mercato

La società dovrà ora valutare con grande attenzione le prossime mosse. Le decisioni sull'intervento sono state prese, mentre restano da definire tutti i dettagli relativi all'operazione e al recupero del giocatore.

L'obiettivo è quello di permettere a Yildiz di tornare a disposizione il prima possibile, con la speranza di riaverlo in campo a ridosso della sosta di novembre.

Nel frattempo, però, il mercato assume un'importanza ancora maggiore. Giovanni Carnevali e Frederic Massara dovranno accelerare per individuare un rinforzo offensivo. L'infortunio del numero 10 modifica infatti le esigenze della Juventus: non si tratta più soltanto di aggiungere un elemento alla rosa, ma di trovare un giocatore capace di compensare, almeno in parte, l'assenza del talento turco.