Juve, Padovano: "Offerta per Cambiaso? Ottimo giocatore ma..."

Padovano ha parlato di una possibile cessione di Cambiaso: per l'ex calciatore, la Juve non dovrebbe rifiutare un eventuale offerta indecente

Intervistato per TJ, Michele Padovano ha parlato dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso, e dell’offerta per lui del Manchester City. Ecco cosa ha detto: “Intanto bisogna vedere i rapporti e le richieste della proprietà, chiaramente un’offerta importante per un giocatore come Cambiaso deve essere valutata. Sicuramente staranno già valutando delle alternative da non lasciarsi scappare, ho letto di Gutierrez ed è un calciatore interessante. La mia opinione è che una proposta indecente non va rifiutata, anche se parliamo di Cambiaso che è un ottimo giocatore”. Inoltre, sull’arrivo imminente di Renato Veiga dal Chelsea in prestito secco, l’ex calciatore ha aggiunto: “E’ anche lui un giocatore di rendimento, forte fisicamente e c’è bisogno di difensori così. Voglio questo tipo di calciatori, specialmente con gli infortuni di Bremer e Cabal che hanno accorciato la coperta. Giuntoli prenderà i calciatori giusti, di questo ne sono sicuro”.

Padovano: “Koopmeiners? Chi si aspettava di rivedere Nedved o Zidane ha sbagliato”

Infine, sul rendimento di Teun Koopmeiners, ha concluso: “Sicuramente ci vorrà un po’ di tempo in più, ma Koopmeiners è un giocatore di rendimento e molto duttile poiché può ricoprire più ruoli. Lui, prima di venire in Italia, faceva il centrale difensivo in Olanda all’AZ. Poi è stato spostato davanti alla difesa e adesso è più avanzato come trequartista. Gioca sempre da 6.5, quindi è un calciatore di sicuro affidamento. Motta non ci rinuncerà mai e io la vedo come lui: è l’unico che può essere efficace tra le linee. Se poi uno si aspettava di rivedere Nedved o Zidane, purtroppo sta sbagliando idea”. Leggi anche i dettagli sulla prima offerta del Manchester City per Cambiaso <<<