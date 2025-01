Spalletti su Cambiaso: “E’ un calciatore di livello alto e di talento”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale italiana, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Andrea Cambiaso.

Luciano Spalletti, CT della Nazionale italiana, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a VivoAzzurro: “Contro la Fiorentina ha fatto un gol bellissimo e ha fatto vedere delle giocate veramente che possono servire a partite importanti come quelle che andremo a disputare. Cambiaso? È un calciatore moderno. Quello ideale per me è quello che usa il suo talento per servire poi quelli che ne hanno di meno e alzare il livello di tutti quanti nella squadra. Sono felice che un allenatore del livello di Guardiola abbia fatto questi complimenti, ma non sono sorpreso perché lui ci ha fatto vedere di essere un calciatore che ha un livello alto”.

Sul campionato

"Sicuramente una da citare è il Napoli perché Conte ha tirato fuori veramente una struttura imponente dalla propria squadra, ha creato una quadratura dove si vede una sostanza, un equilibrio, dove si vede una mentalità importante. Poi il Napoli è supportato da una città che trasferisce molto a questa squadra. C'è l'Atalanta, che è ormai una società e una squadra consolidata negli anni da Gasperini, dalla sua qualità del lavoro. Poi naturalmente c'è la completezza dell'Inter, Inzaghi ha fatto vedere di essere equilibrato, sa gestire bene una squadra, dei campioni, dei calciatori maturi come quelli che ha l'Inter".