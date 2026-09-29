Il giovane Owusu si ferma per un problema muscolare alla coscia: lieve lesione al retto femorale e circa due settimane di stop.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Continua l’emergenza infortuni in casa Juventus. Questa volta a fermarsi è Owusu, giovane centrocampista ormai stabilmente aggregato alla prima squadra di Luciano Spalletti. Il giocatore non ha preso parte all’allenamento a causa di un problema muscolare accusato dopo l’impegno con la Juventus Next Gen contro il Desenzano.
Owusu, lieve lesione al retto femorale
Gli accertamenti hanno evidenziato una lieve lesione al retto femorale della coscia. Un problema che costringerà il centrocampista a fermarsi per circa due settimane.
Lo stop arriva dopo la gara disputata con la Next Gen contro il Desenzano, dove Owusu era stato impiegato prima di essere costretto a gestire il problema fisico.
Salta Cagliari e Celta Vigo
I tempi di recupero indicati portano verso uno stop di circa due settimane. Owusu dovrebbe quindi essere costretto a saltare i prossimi appuntamenti della Juventus contro il Cagliari in campionato e il Celta Vigo in Europa League.
Per Spalletti si aggiunge così un'altra assenza in una rosa già alle prese con diversi problemi fisici. L'obiettivo sarà ora recuperare il giovane centrocampista senza correre rischi e riportarlo a disposizione una volta completato il percorso di recupero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA