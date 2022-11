News Juve | Vlahovic, offerta “quasi” irrinunciabile in arrivo

Offerta quasi irrinunciabile per Vlahovic in arrivo

"Vlahovic non se la sentiva di giocare, ma non c'entra il Mondiale", queste le parole di Massimiliano Allegri a giustificare il forfait del centravanti serbo contro la Lazio. Il numero 9 bianconero sarebbe ancora alle prese con la pubalgia e farlo scendere in campo domenica sera sarebbe stato un azzardo. Per fortuna, la Vecchia Signora ha potuto contare sul solito Milik e sulla ritrovata vena realizzativa di Moise Kean.