Calciomercato Juventus | Gira una voce folle, affare da 200 milioni!

In queste ultime settimane la Juventus si è ripresa la scena, almeno in campionato, portandosi in una posizione di classifica dignitosa, che fa ben sperare per il 2023. La vera svolta per la squadra di Allegri, dovrà arrivare nelle prossime sessioni di mercato, che andranno a rinnovare una rosa che presenta già ora alcune lacune e che a giugno saluterà diversi calciatori.