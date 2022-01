Mesi decisivi per Dybala

Partite decisive per il futuro di Dybala

Sono contento di quello che sta facendo, da qui alla fine della stagione ci darà molto . Kean? Ha fatto gol importanti, e come tutti ha alternato delle buone prestazioni ad altre meno buone. Non scordiamoci che è un ragazzo del 2000. Arthur veniva da sei mesi di inattività, aveva bisogno di trovare continuità e minutaggio e ora sta facendo buone prestazioni. É un giocatore importante. Milan? Stiamo vivendo un buon momento ma il percorso è ancora lungo, siamo indietro e mancano tante partite. Domani è una partita bella da giocare, dispiace per la presenza di soli 5000 spettatori, perché sarebbe bello giocare queste partite con gli stadi pieni. È una partita importante per la classifica e bisogna fare bene.

Cerchiamo di fare risultato domani, contro una squadra che in un anno e mezzo è migliorata e ha lavorato molto bene, e faccio i complimenti a Pioli per questo. Per noi è una partita importante perché dobbiamo rimanere attaccati per arrivare a fine febbraio nelle migliori condizioni di classifica. Non dobbiamo pensare a cose assurde, dobbiamo vedere partita dopo partita e vedremo dove arriveremo. Domani i 3 punti sarebbero importanti ma non è facile, il Milan è una squadra che segna e ha ottime caratteristiche, sia su palle alte che nei contropiede. Ha giocatori con ottima tecnica, vengono da un periodo lungo dove hanno fato risultati. Noi stiamo lavorando per rimanere vicini alle prime quattro, poi speriamo domani sia la prima volta che vinciamo con una delle prime quattro".