Juve, Kulusevski conteso tra Tottenham e Milan. Bentancur resta

Il calciomercato della Juve entra nel vivo: dopo aver acquistato Vlahovic, i bianconeri si preparano a vendere. Kulusevski in uscita

redazionejuvenews

Mancano ormai pochi giorni alla fine di gennaio e il calciomercato comincia ad entrare nel vivo. Mentre Vlahovic si prepara a firmare il suo nuovo contratto con i bianconeri, la dirigenza è al lavoro anche in uscita. L'acquisto del bomber serbo è infatti molto oneroso e qualche cessione sarebbe utile per alleggerire le casse del club. Oltre a Ramsey, sempre in vendita ma senza offerte, un altro giocatore che potrebbe lasciare il club è Dejan Kulusevski. L'esterno svedese dopo essere stato pagato a peso d'oro non è riuscito a dimostrare tutto il suo talento e ora il club di fronte ad una buona offerta potrebbe salutarlo.

A differenza di Ramsey, diversi club in giro per l'Europa sono interessati al talento svedese. Negli ultimi mesi si era parlato ad esempio dell'Arsenal, ma ora la squadra che sembra più interessata a lui è il Tottenham di Paratici. L'ex ds bianconero lo aveva portato dal Parma alla Juve e ora è pronto a prenderlo e regalarlo ad Antonio Conte. Il club inglese è pronto ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, opzione che i bianconeri non ritengono ideale ma che potrebbero accettare. Sempre per Kulusevski, la stessa offerta nei giorni scorsi è stata fatta dal Milan. In questo caso, però, la Juventus non ha accettato la proposta, preoccupata di andare a rafforzare una diretta avversaria. Per i rossoneri niente prestito.

Chi invece non si muoverà da Torino è Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguagio era finito nel mirino del Tottenham ma la dirigenza dopo aver parlato con Allegri ha deciso di trattenere a tutti i costi il giocatore. In questo momento, infatti, la Juventus sembra aver trovato un suo equilibrio in mezzo al campo e per questo il tecnico bianconero non vuole privarsi di un giocatore importate come Bentancur. Il calciomercato si infiamma: cos'altro succederà?