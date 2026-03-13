Juve, Moretto sul rinnovo di Spalletti: “Mancano sole le firme”

Attraverso un video postato su YouTube, Matteo Moretto, ci aggiorna sugli ultimi sviluppi legati al rinnovo di contratto di Luciano Spalletti:
“Il rinnovo di Luciano Spalletti, ve l’abbiamo detto a gennaio, ve l’abbiamo detto a febbraio, ve l’ho raccontato in un video di come la Juventus volesse avanzare definitivamente con il rinnovo di Spalletti, nonostante ci fossero stati dei risultati un po’ altalenanti. Beh mancano solo le firme. Mancano solo le firme. È un rinnovo praticamente definito in quasi tutti i suoi dettagli”.