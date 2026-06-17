Un nome nuovo per il mercato bianconero

La Juventus continua a valutare nuove opportunità per rinforzare la rosa e nelle ultime ore è emerso un profilo particolarmente gradito a Luciano Spalletti. Si tratta di Eljif Elmas, centrocampista offensivo macedone che potrebbe tornare protagonista del mercato dopo la conclusione della sua esperienza al Napoli. L'allenatore bianconero conosce molto bene il giocatore e avrebbe già suggerito il suo nome durante i primi confronti con il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali. Il tecnico considera Elmas una soluzione ideale per aumentare qualità e versatilità nella trequarti juventina. Dopo il prestito al Napoli, il giocatore farà ritorno al Lipsia, club proprietario del cartellino. Tuttavia la permanenza in Germania appare tutt'altro che scontata e una nuova cessione resta uno scenario molto concreto. La Juventus osserva con attenzione la situazione e valuta la possibilità di inserirsi nella corsa al giocatore.

Il prezzo e la concorrenza

Il Napoli aveva la possibilità di acquistare definitivamente Elmas attraverso un diritto di riscatto fissato a circa 17 milioni di euro. Una cifra che il club partenopeo ha deciso di non investire, lasciando così il centrocampista libero di tornare in Bundesliga. Proprio questo valore economico potrebbe rappresentare il punto di partenza per eventuali trattative nelle prossime settimane. La Juventus valuta il profilo ma dovrà confrontarsi con una concorrenza già piuttosto attiva. Sul giocatore hanno infatti mostrato interesse anche il Fenerbahce e l'Aston Villa, due società che monitorano con attenzione gli sviluppi della situazione. Molto dipenderà dalle richieste economiche del Lipsia e dalla volontà del calciatore. La dirigenza bianconera, impegnata a mantenere equilibrio nei conti, analizzerà ogni aspetto prima di affondare il colpo. Carnevali vuole infatti evitare investimenti che possano compromettere la sostenibilità del progetto.

Il jolly perfetto per Spalletti

A rendere particolarmente interessante il profilo di Elmas è la sua duttilità tattica. Il macedone può infatti ricoprire diversi ruoli all'interno del reparto offensivo. Può giocare come mezzala, esterno offensivo oppure trequartista. Una caratteristica che piace molto a Spalletti, da sempre estimatore dei giocatori capaci di adattarsi a più sistemi di gioco. Il rapporto tra tecnico e calciatore rappresenta inoltre un fattore importante. Con Spalletti, Elmas ha disputato il periodo più brillante della propria carriera, contribuendo alla conquista dello storico Scudetto del Napoli. I numeri confermano questa sintonia. Sotto la guida dell'attuale allenatore della Juventus, Elmas ha collezionato 93 presenze, realizzando 13 gol e fornendo 9 assist. Per questo motivo il suo nome continua a guadagnare terreno nelle valutazioni della società. La Juventus cerca un giocatore capace di garantire qualità tra le linee e soluzioni tattiche differenti. Elmas possiede tutte queste caratteristiche e potrebbe trasformarsi in una delle opportunità più interessanti dell'estate bianconera.