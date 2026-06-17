Arthur Melo, termina la sua esperienza in Brasile con la maglia del Gremio e farà rientro alla Continassa. Ad annunciare la notizia, è stato lo stesso club brasiliano, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, dove ha annunciato che il centrocampista brasiliano non proseguirà la sua esperienza con il club oltre la scadenza del prestito fissata al 30 giugno 2026.

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Il comunicato del Gremio

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l Gremio informa la cessazione del legame con il centrocampista Arthur. Il Gremio Foot-Ball Porto Alegrense informa che il centrocampista Arthur non avrà il suo legame esteso dopo la fine del periodo di prestito contrattuale con la Juventus-ITA, con scadenza il 30 giugno 2026. Di fronte alla manifestazione di interesse per la permanenza dell'atleta, il Club ha formalizzato una proposta di nuovo contratto di lavoro. Non c'è stato un accordo finanziario tra le parti coinvolte, nonostante l'intenzione reciproca di continuità della sua carriera all'Arena. Il Gremio ringrazia l'atleta per i servizi resi e augura successo nel suo proseguimento sportivo".

Il futuro di Arthur

Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani tattici della Juventus e, per tale motivo si cercherà una nuova sistemazione per il classe 1996.

Al momento l’ipotesi più accreditata è quello di un trasferimento in Turchia, il regista infatti sarebbe finito nel mirino del Besiktas. La squadra turca, che nei giorni scorsi ha ufficializzato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, vorrebbe regalare al mister un innesto di qualità per rinforzare il centrocampo.

Il tecnico, conosce alla perfezione le caratteristiche del brasiliano e ne apprezza da sempre le doti di gestione del pallone, avendolo già avuto a disposizione e valorizzato durante la comune esperienza alla Fiorentina.

Per la Vecchia Signora, un’eventuale cessione di Arthur rappresenterebbe un’ottima opportunità per alleggerire il monte ingaggi e piazzare un calciatore ormai da tempo fuori dai piani tecnici. Seguiranno aggiornamenti.