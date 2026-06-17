Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Radu Dragusin sarebbe stato proposto dai suoi agenti alla Juventus. Il difensore rumeno, oggi di proprietà del Tottenham, è cresciuto nel vivaio bianconero e per lui si tratterebbe un ritorno nel club che lo ha visto crescere.

L'ultima annata non è stata particolarmente semplice per il difensore rumeno, un grave infortunio al legamento crociato ha infatti limitato fortemente il suo impiego, costringendolo a un lungo stop. Dopo mesi difficili, il giocatore è riuscito a tornare in campo nel finale di stagione, dimostrando grande determinazione nel completare il percorso di recupero.

La richiesta economica degli Spurs

La società inglese, dopo aver ingaggiato a parametro zero Marcos Senesi( seguito anche dalla Juventus), vorrebbe liberarsi di Dragusin e sarebbe disposta ad un’eventuale cessione. Gli Spurs valutano il cartellino del difensore rumeno tra i 20-25 milioni di euro, una cifra che la dirigenza bianconera potrebbe decidere di investire per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Nonostante il prezzo del trasferimento sia accessibile, il club di Torino dovrà prima lavorare sul fronte delle uscite. Per concludere l’affare con il Tottenham, la società dovrà effettuare almeno una cessione nel reparto arretrato, così da alleggerire il monte ingaggi e il numero di elementi in rosa. Dopodiché, il club bianconero potrà concentrarsi sui movimenti in entrata e decidere se affondare il colpo per Radu Dragusin oppure virare su altri obiettivi.