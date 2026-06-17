Con l’arrivo di Giovanni Carnevali nell’organigramma dirigenziale della Juventus, per i bianconeri si apre l’inizio di un nuovo corso. L’ex dirigente del Sassuolo, in questi anni ci ha abituato a grandi colpi di mercato, puntando su giocatori giovani e italiani. Ora l’obiettivo sarà ripetere quanto di buono fatto nel club emiliano nel club torinese e per tale motivo, il dirigente sarebbe al lavoro per definire i primi colpi di mercato.

Le dichiarazioni di Paolo Condò

Ospite degli studi di

Sky Sport

,

Paolo Condò

ha parlato di quelle che potrebbero essere

le mosse di Giovanni Carnevali

per provare a riportare ai vertici la Juventus:

"Penso che la sua priorità sarà quella di ricostituire uno zoccolo italiano in rosa, quindi più giocatori italiani e addio a quelli che ormai sono fuori dal progetto, come Koopmeiners, che dopo due anni ha confermato di essere stato un acquisto sbagliato. Carnevali arriva in un club enorme come la Juventus dopo l'esperienza nella piazza più piccola della Serie A, ma il suo Sassuolo è stato spesso più vicino ad un piazzamento in Europa che alla zona salvezza.

L'anno scorso è arrivata una retrocessione quanto meno inattesa, ma attraverso scelte giuste, c'è stato un pronto ritorno in A con tanto di chiusura al decimo posto quest'anno. Mi aspetto quindi più italiani, ma anche più giovani in generale, con profili come quello di Muharemovic, che nel pacchetto difensivo bianconero del futuro vedo più che bene".