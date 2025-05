Juve, le informazioni sul Mondiale per Club: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del Mondiale per Club.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La competizione è stata profondamente cambiata anche sotto questo aspetto: confermato l’allargamento a 32 squadre, che saranno suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno.

Questo l’elenco dei raggruppamenti: Gruppo A: Palmeiras (Brasile), Porto (Portogallo), Al-Ahly (Egitto), Inter Miami (Stati Uniti) Gruppo B: Paris Saint-Germain (Francia), Atletico Madrid (Spagna), Botafogo (Brasile), Seattle Sounders (Stati Uniti) Gruppo C: Bayern Monaco (Germania), Auckland City (Nuova Zelanda), Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portogallo)

Gruppo D: Flamengo (Brasile), Espérance Sportive de Tunis (Tunisia), Chelsea (Inghilterra), vincente spareggio tra Los Angeles FC e Club America Gruppo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Giappone), Monterrey (Messico), Inter (Italia) Gruppo F: Fluminense (Brasile), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan HD (Corea del Sud), Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

Gruppo G: Manchester City (Inghilterra), Wydad AC (Marocco), Al Ain (Emirati Arabi Uniti), JUVENTUS (Italia) Gruppo H: Real Madrid (Spagna), Al-Hilal (Arabia Saudita), Pachuca (Messico), Salisburgo (Austria) Le prime due di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta che prevede ottavi, quarti, semifinali e finale, per un totale di 63 partite (senza la finale per il terzo posto)”.

Le altre informazioni

“Un format che ricalca quindi quello della Coppa del Mondo per nazionali. Già stabilito anche il tabellone che porta alla finale, con gli incroci degli ottavi di finale così definiti: 1A-2B, 1C-2D, 1E-2F, 1G-2H, 1B-2A, 1D-2C, 1F-2E, 1H-2G. In caso di arrivo a pari punti nel girone, si terrà conto dei seguenti criteri in ordine: scontri diretti; differenza reti nei match tra le squadre interessate; maggior numero di gol realizzati nei match tra le squadre interessate; differenza reti in tutte le partite; maggior numero di gol realizzati in tutte le partite; miglior punteggio di condotta (fair-play); sorteggio da parte della FIFA.

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS NEL MONDIALE PER CLUB Al Ain (UAE) – Juventus: mercoledì 18 giugno 2025, ore 21:00 (locali), “Audi Field” (Washington); Juventus – Wydad AC (MOR): domenica 22 giugno 2025, ore 12:00 (locali), “Lincoln Financial Field” (Philadelphia); Juventus – Manchester City (ENG): giovedì 26 giugno 2025, ore 15:00 (locali), “Camping World Stadium” (Orlando)”. Intanto ecco le parole di Padovano<<<