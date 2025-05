Padovano: "Juve, stagione di alti e bassi. Con l'Udinese..."

Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della stagione in corso.

Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “La sfida con l’Udinese è abbordabile, anche con le assenze si deve vincere. Lazio e Roma affronteranno le milanesi in una duplice sfida dalla difficoltà elevata, il Bologna andrà a Firenze su un campo difficile. Se non dovessero fare risultato, magari la Juve può qualificarsi con una giornata prima”.

Sul bilancio di quest’anno

"Sicuramente con alti e bassi, con problematiche importanti su giocatori che non hanno inciso come avrebbero dovuto: Koopmeiners, Nico, Vlahovic e Douglas Luiz, che se fossero stati determinanti avrebbero evitato il patema di affrontare le ultime partite con questa situazione. Sicuramente gli obiettivi ad oggi sarebbero stati diversi, ma per come è andata la Champions è il minimo sindacale".