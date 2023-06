Milik, la Juve non lo riscatta ma tratta con il Marsiglia: ritorno vicino

La Juve non riscatterà Milik ma si è già messa in contatto con il Marsiglia per un nuovo prestito: tutti i dettagli

redazionejuvenews

Sarebbe dovuto essere il sostituto di Vlahovic, ma visti i tanti problemi fisici dell'attaccante serbo alla fine Milik è stato un vero e proprio titolare per la Juve. L'attaccante polacco ha collezionato infatti 39 presenze tra tutte le competizioni, segnando 9 gol e fornendo un assist. Il classe 1994 non è un bomber da 20 gol a stagione, ma grazie alla sua tecnica è il tipico attaccante in grado di aiutare la manovra e mandare gli altri compagni di squadra al tiro. Per Massimiliano Allegri è stato un giocatore importantissimo nell'attacco bianconero e per questo la notizia del mancato riscatto dal Marsiglia aveva sorpreso tutti.

Milik si trova infatti a Torino in prestito dal Marsiglia con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, esercitabile entro il 15 giugno. La dirigenza bianconera nonostante la cifra bassa ha deciso di non riscattarlo e farlo tornare in Francia. Questo però non vuol dire che il giocatore il prossimo anno non potrà giocare con la Juve, anzi. Nell'incontro avvenuto tra Allegri e Manna, infatti, il tecnico bianconero ha chiesto a gran voce il ritorno del polacco. La dirigenza della Vecchia Signora si è quindi messa subito in contatto con la squadra francese per cercare un nuovo accordo.