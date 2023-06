Mercato Juve, il Bayern Monaco tratta con Vlahovic

Si intensificano i rapporti tra Bayern Monaco e Dusan Vlahovic . Come riportato da Sportmediaset, l'entourage dell'attaccante della Juventus starebbe trattando con i rappresentanti del club bavarese il trasferimento in Germania.

Il giocatore ha attualmente abbandonato il ritiro della Nazionale serba per un problema fisico e probabilmente iniziato il suo periodo di vacanze. In attesa di novità da porte dei suoi agenti. Il Bayern Monaco da diverso tempo sta dimostrando un grande interesse per il giocatore ex Fiorentina.