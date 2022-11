News Juve / Cherubini scatenato: “Lo porta subito a Torino per 15 milioni”

Questo periodo di pausa dal campionato di Serie A per via dei Mondiali in Qatar si può considera una sorta di anticamera del calciomercato di gennaio. I club europei stanno sondando varie piste per farsi trovare prontissimi all'apertura ufficiale delle trattative invernali. La Juventus è fra le società più attive. La volontà dei vertici bianconeri è quella di fornire ad Allegri le armi per disputare una seconda parte di stagione di assoluto valore. Poche chiacchiere e tanti fatti.E' notizia di queste ore un'accelerata improvvisa della dirigenza juventina per uno dei calciatori che Cherubini segue da diverso tempo<<<