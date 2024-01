Juve, Marocchino: “Milik non da espellere. Chiesa indiziato al sacrificio”

Ospite a Calcio Totale, Domenico Marocchino è ritornato sull'espulsione di Arkadiusz Milik contro l'Empoli. Ecco cosa ha detto sull'attaccante della Juventus: "L'intervento è sconsiderato ma non è verticale. Non parte con l'impatto della suola come quello di Berardi e Malinovskyi, cercava la palla non il piede".