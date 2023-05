Juve, Marchisio e Pogba si ritrovano allo Stadium: “Vecchi amici”

Simpatico siparietto tra due ex 'colleghi', insieme per più di quattro stagioni. Ieri sera all'Allianz Stadium -poco prima del fischio d'inizio del match di Europa League contro il Siviglia- si sono rivisti Claudio Marchisio e Paul Pogba , protagonista di una stagione non semplice a Torino. Il francese nel vederlo ha esclamato: "Sempre bene, eh?".

Ma oltre all'incontro tra Pogba e Marchisioi, la Juve posta anche un altro video del Principinoin compagnia di un altro ex: David Trezeguet. Alle parole del francese - "Ciao a tutti ragazzi juventini, ci siamo. Questa sera andiamo avanti eh!" Noi siamo carichi, diamo un appoggio alla squadra che è importante. Bisogna andare in finale. Forza Juve!"-Marchisio ha risposto: "Noi siamo carichi, diamo un appoggio alla squadra che è importante. Bisogna andare in finale. Forza Juve!".