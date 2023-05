Marotta: “Giuntoli alla Juve? Se uno è corteggiato significa che è bravo”

Dal palco de Il Foglio Sportivo 2023, ha parlato anche l'AD dell'area sport dell'Inter, Giuseppe Marotta. Sulla vittoria di ieri nell'Euroderby ha detto: "Siamo contenti, ma non euforici fino in fondo, aver vinto il primo match non significa aver conquistato la qualificazione alla finale, ma aver visto una prestazione di buon auspicio per il ritorno, da poter affrontare con attenzione perché mi è capitato di vedere risultati ribaltati".