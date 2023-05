Juve, maratona Champions: rush finale incandescente

E la 34a giornata vedrà tre duelli chiave . Oltre ad Atalanta-Juventus (domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium), cresce l'attesa per Milan-Lazio (sabato alle 15.00 a San Siro) e Roma-Inter (sabato alle 18.00 all'Olimpico). Se i rossoneri e i giallorossi non dovessero battere rispettivamente Lazio e Inter questo fine settimana, la corsa al quarto posto inizierebbe a complicarsi.

Andando per ordine la Lazio avrà 3 trasferte -Milan, Udinese ed Empoli- e 2 gare in casa (contro Lecce e Cremonese). La Juve al contrario ne avrà due in casa (Cremonese e Milan) e 3 fuori (Atalanta, Empoli e Udinese). L'Inter dovrà giocare a San Sito contro Sassuolo ed Atalanta e lontano dal Meazza contro Roma, Napoli e Torino. La Dea -oltre alla Juve domenica- ospiterà Hellas e Monza e giocherà lontana da Bergamo contro Salernitana e Inter. Il Milan avrà la Lazio sabato (a San Siro), poi Samp e Verona sempre a Milano; infine Spezia e Juve fuori casa. La Roma di Mourinho invece -oltre all'Inter sabato- ospiterà Salernitana e Spezia, per poi giocare lontano dall'Olimpico contro Bologna e Fiorentina.