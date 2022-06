Juve, senti Mancini: “Locatelli come play? Sarebbe adattato in quel ruolo”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Italia-Ungheria, Mancini ha parlato del ruolo di Locatelli: alla Juve può essere mediano?

redazionejuvenews

In vista della sfida contro l'Ungheria valida per la Nations League, il ct dell'Italia Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa: "Formazione? Un po' di cambi ci saranno sicuro. Non credo tutti, ma molti. Esordienti? Non è un problema far giocare calciatore esordienti e metterli alla prova in gare difficili. L'Ungheria ha battuto l'Inghilterra anche con merito, ha pareggiato con Francia e Germania all'Europeo: è una squadra difficile da affrontare, è molto fisica e ha qualità importanti in attacco. Cercheremo di fare del nostro meglio per riuscirci, hanno centrali alti e molto forti e poi l'Ungheria sta giocando un ottimo calcio. Non sarà una gara semplice, anche perché gare semplici non esistono più".

Su Gnonto ha aggiunto: "Intanto è un ragazzo, ha 18 anni e non gli va data nemmeno troppa pressione. Deve crescere tranquillamente. Per l'età che ha, sa giocare a calcio come pochi altri giocatori ed è molto veloce. Se lui cresce con calma, senza mettergli addosso troppa pressione, può far vedere le sue qualità importanti ed è un ragazzo intelligente: può crescere. Il suo ruolo migliore è la seconda punta, ma può fare anche l'esterno". Su Scamacca: "Ha tutto per diventare un centravanti molto, molto bravo: è veloce, potente e tecnico. Può migliorare nello stacco, anche se alto. E' reduce però dalla prima stagione da titolare in Serie A, ci vorrà un po' più di tempo ma può diventare davvero un grande attaccante".

Nella probabile formazione dell'Italia non c'è un vero e proprio mediano davanti alla difesa: Locatelli può esserlo? "Locatelli può essere adattato in quel ruolo, ma Cristante insieme a Esposito sono gli unici in questo gruppo che possono giocare da play". Indicazione importante quella di Mancini, che può essere molto utile anche alla Juve di Allegri. Come abbiamo potuto notare nella scorsa stagione, Locatelli può giocare come play davanti alla difesa, ma il suo ruolo naturale è la mezzala. Per questo i bianconeri oltre a Pogba stanno pensando anche ad un regista puro. Il mercato sarà molto, molto lungo.