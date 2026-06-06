Spalletti chiama il norvegese: apertura totale alla Juventus

La Juventus continua a lavorare per ridisegnare il proprio attacco e uno dei nomi che sta guadagnando spazio nelle ultime ore è quello di Alexander Sorloth. Dopo la separazione con Dusan Vlahovic, destinato a lasciare il club a parametro zero il 30 giugno, la dirigenza bianconera ha accelerato la ricerca di un nuovo centravanti. Tra i profili valutati con maggiore attenzione c’è proprio l’attaccante norvegese dell’Atletico Madrid, reduce da stagioni importanti e considerato compatibile con le idee di gioco di Luciano Spalletti. Nelle ultime ore sarebbe arrivato anche un passaggio significativo. L’allenatore bianconero avrebbe infatti contattato personalmente il giocatore per illustrargli il progetto tecnico e capire disponibilità e motivazioni. La risposta ricevuta sembra essere stata molto positiva.

Il progetto tecnico convince l’attaccante

Durante il colloquio, Spalletti avrebbe spiegato nel dettaglio cosa immagina per il nuovo attacco della Juventus. L’allenatore avrebbe illustrato i movimenti richiesti alla punta centrale, il lavoro senza palla, le connessioni con i trequartisti e il ruolo che un attaccante con le caratteristiche di Sorloth potrebbe ricoprire. L’aspetto che avrebbe colpito maggiormente l’allenatore sarebbe stato l’entusiasmo mostrato dal calciatore. Il norvegese, infatti, avrebbe aperto completamente alla possibilità di trasferirsi a Torino. La volontà di misurarsi con il calcio italiano rappresenterebbe uno dei fattori principali dietro questa disponibilità. Inoltre, l’idea di entrare in una squadra offensiva e costruita attorno a principi aggressivi avrebbe ulteriormente convinto il giocatore. La sensazione è che il gradimento reciproco esista già. Adesso servirà trasformare questa apertura in una trattativa concreta.

Ora tocca alla Juventus trattare con Atletico e agenti

Se sul piano tecnico il dialogo appare avviato, la parte più complicata riguarda ora gli aspetti economici. L’Atletico Madrid continua infatti a valutare il proprio attaccante circa 35 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto considerando che il club spagnolo sta contemporaneamente lavorando anche su altre operazioni offensive. Parallelamente, la Juventus dovrà trovare un accordo anche con l’entourage del giocatore. Sul tavolo potrebbe arrivare una proposta vicina ai 4 milioni di euro netti a stagione. Si tratterebbe di un ingaggio nettamente superiore rispetto a quello percepito attualmente dal norvegese. Le prossime settimane saranno decisive. La Juventus ha trovato disponibilità totale da parte del giocatore. Ora resta da capire se riuscirà a trasformare questo interesse in un vero assalto di mercato.