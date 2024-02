Juve – Le ultime dall’allenamento: novità per Vlahovic e De Sciglio

Il risultato positivo mancato dalla Juventus contro l' Udinese sembrerebbe aver aperto una piccola crisi per i bianconeri. La squadra di mister Allegri ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre gare, riducendo inevitabilmente di molto le chance di primato in classifica. La missione della Juve sarà quella di tornare presto al successo per assicurarsi la Champions League e possibilmente tenere dietro il Milan . Quest'ultimo ora a una sola lunghezza.

Nell'allenamento pomeridiano di mercoledì 14 febbraio, sono arrivate però anche delle notizie confortanti per Allegri e l'ambiente bianconero. Infatti, come da aspettative Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi a pieno regime e sarà a disposizione per la partita contro l'Hellas Verona. L'altra nuova notizia è la presenza parzialmente in gruppo di Mattia De Sciglio che finalmente ha messo alle spalle il grave infortunio al ginocchio rimediato nella scorsa stagione.