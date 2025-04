Juve, Lanzafame: “La dirigenza confermerà Tudor”

Davide Lanzafame ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor: per l'ex bianconero, il tecnico avrebbe grandi chance di conferma

Intervistato per TJ, Davide Lanzafame ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Penso che verrà confermato dalla dirigenza. Tudor è un allenatore giovane che ha vissuto la Juventus da calciatore e da allenatore. Se ottiene il risultato in cui tutti sperano, non vedo perché non possa essergli data questa possibilità. Poi bisognerebbe vedere le alternative che ci sono, come virare su un top manager come Antonio Conte oppure continuare su una linea giovane con esperienza. Tudor, tra l’altro, ha già acquisito una consapevolezza importante”.

Lanzafame: “Tudor ha restituito lo spirito di appartenenza”

L’ex bianconero ha proseguito: “Io sto vedendo una Juve nettamente in crescita con l’arrivo del nuovo allenatore, c’è più motivazione e voglia di far bene. Tudor, in poco tempo, sta ricostruendo lo spirito di appartenenza che c’è nel club, poi questo lo si può vedere in maniera chiara durante le partite. Il gioco è completamente differente da quello di Thiago Motta, le cose stanno andando bene e ora la squadra sta percorrendo la strada corretta”. Inoltre, sul momento storico del club, Lanzafame ha aggiunto: “La Juve l’ho sempre vista con molti italiani e con un Dna vincente. Non è facile cambiare la mentalità ad una squadra che in cent’anni di storia ha sempre avuto delle caratteristiche ben distinte, da questo punto di vista Tudor è più in linea con il Dna di quanto non lo sia mai stato Motta”. Leggi anche le parole di Di Livio su Tudor <<<