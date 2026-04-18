Attraverso un post sul proprio account X, la Juve ha celebrato il rinnovo del capitano Manuel Locatelli. Il messaggio
Sul proprio account X, la Juve ha celebrato attraverso un post il rinnovo di Manuel Locatelli con i bianconeri fino al giugno del 2030. Nel pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità: un riconoscimento importante per il capitano della Juventus. Di seguito il messaggio della Signora sui social.
https://x.com/juventusfc/status/2045412019105350087?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2045412019105350087%7Ctwgr%5E9cc5d1381782140c4dc0cfe70cd069ff0d59968e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuventusfc%2Fstatus%2F2045412019105350087
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