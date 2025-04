Juve, La Marca: “Tudor sta dando più certezze alla squadra”

La Marca ha parlato dell'allenatore della Juventus, Tudor: per l'avvocato, il tecnico starebbe lavorando sull'identità della squadra

Intervistato a 1 Football Club, Domenico La Marca ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Con il Lecce ci sono stati segnali importanti di crescita da parte della Juventus che con Tudor sta ritrovando energie ed entusiasmo, il tecnico sta cercando di dare maggiore certezze al gruppo squadra, basti pensare come sta lavorando su Vlahovic, che è risultato decisivo con due assist, ma anche sul piano tattico dove si vede già il suo apporto, nonostante il poco tempo che ha avuto a disposizione, difatti calciatori come Koopmeiners ed Yildiz sulla trequarti con il Lecce sono stati più liberi di incidere”.

La Marca: “Tudor può rimanere con la qualificazione in Champions”

L'avvocato ha proseguito: "Bisogna far lavorare Tudor con calma, ci sono ancora sei partite con due potenziali scontri diretti, Lazio e Bologna, e soprattutto una Champions da blindare senza dimenticare il mondiale per club. Chiaramente se la Juventus dovesse centrare con relativa tranquillità la qualificazione in Champions e se i progressi tecnico-tattico sotto la guida di questo allenatore continuassero soprattutto in merito anche alla centralità di alcuni giocatori su cui la Juventus ha investito come Koopmeiners o su cui punta tanto come Yildiz ci sarebbero dei validi motivi per la conferma del tecnico".