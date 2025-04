Juve, Balzarini: “Tudor ha tutte le caratteristiche per rimanere”

Gianni Balzarini ha parlato dell'allenatore della Juve, Igor Tudor: per il giornalista, il tecnico potrebbe essere confermato in bianconero

Intervistato per TJ, Gianni Balzarini ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Io mi sto battendo per questo, nel mio piccolo. Io sono Tudoriano. A parte che è irrispettoso e irriverente parlare di altri allenatori, è ovvio che tutto è subordinato al fatto che lui raggiunga l’obiettivo. Se lui raggiunge l’obiettivo e ti fa sedere addirittura al terzo posto, al cinema, in terza fila e non in quarta, poi bisogna vedere che spettacolo si vede davanti. Ecco, è giusto che rimanga, ma anche perché ha tutte le caratteristiche per poter rimanere. Quindi io mi sto battendo per questo, cioè lo trovo giusto”.

Balzarini: “Il progetto Vlahovic è a scadenza”

Inoltre, sempre sul tecnico della squadra bianconera e la sua fiducia a Dusan Vlahovic, ha aggiunto: “Secondo me lui ha questo tipo di progetto. Doveva ridare a Vlahovic una certa fiducia, rimetterlo effettivamente al centro del progetto, anche se è un progetto a scadenza. Perché Dusan difficilmente sarà ancora alla Juve il prossimo anno. Kolo Muani? Può fare anche la seconda punta. È uno bravo a girare attorno alla prima punta, ha queste caratteristiche. Io spero di vederli assieme. Dicono che nel calcio di adesso non c’è più nessuno che gioca con due attaccanti, ma a me non sembra. Magari col Parma li vediamo..”. Leggi anche le parole di Birindelli su Tudor <<<