La Juventus vuole mettere a referto l'ennesimo colpaccio della sua stagione e proprio per questo motivo si sta trattando anche sul mercato in uscita. Gli acerrimi nemici per eccellenza, stiamo parlando dei neroazzurri di Milano potrebbero essere interessati ad un profilo bianconero, stiamo parlando di un esterno che ha tutte le qualità per dire la sua sul campo da gioco e lo ha dimostrato tra alti e bassi nel corso delle ultime due annate. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Andrea Cambiaso. Il laterale valuta attentamente la situazione, non escludendo alcuna pista di mercato.

Il futuro del difensore ex Genoa

Cambiaso Andrea

Una cosa è certa, in questo momento i bianconeri di Torino non hanno intenzione di regalare le giocate di un difensore laterale di questo livello. Un vero e proprio talento e un componente fondamentale per lo scacchiere tattico di mister Luciano Spalletti. Proprio per questo motivo la trattativa si fa tutt'altro che semplice, con i neroazzurri che sul piatto devono mettere una cifra più che consistente per strapparlo alle grinfie dei bianconeri. Passiamo alla richiesta economica che sta studiando il neo arrivato Carnevali.

La richiesta economica della Juve

Per arrivare alla cessione definitiva di un calciatore con queste qualità, i neroazzurri di Milano devono mettere sul piatto una cifra che si avvicina seriamente ai. Una richiesta importante, soprattutto per un calciatore che sembrava essere vicinissimo all'addio già in passato, ma che non è riuscito a mantenere le aspettative che in molti avevano nei suoi confronti. Adesso non resta che attendere e cercare di capire se effettivamenteda parte di una società così tanto importante.