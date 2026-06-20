Il futuro di Lois Openda sembra essere oramai lontano da Torino. L’attaccante belga, è infatti tra i possibili partenti in casa Juventus e la dirigenza bianconera è al lavoro per trovare la soluzione più adatta ad entrambe le parti in causa.

Arrivato la scorsa estate dal Lipsia, con le prerogative di un grande acquisto, il centravanti non è mai riuscito ad entrare nei tatticismi tattici dei bianconeri ed ha concluso la stagione con numeri davvero deludenti.

L’interesse del Lione

Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Lione si starebbe muovendo per il classe 2000. La società francese è alla ricerca di un attaccante e vedrebbe nel belga il giusto rinforzo per il proprio reparto offensivo.

La società bianconera ha compiuto un grande investimento per prelevare Openda dal Lipsia(oltre 40 milioni di euro) e, proprio per tale motivo l’obiettivo della dirigenza è quello di non svendere il giocatore, così da evitare una pesante minusvalenza sul bilancio.

Al momento la strada più percorribile sembra essere quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, una formula che consentirebbe al giocatore di rilanciarsi e ai bianconeri di salvaguardare il valore del proprio investimento. Qualora il club transalpino decida di accontentare le richiesta della Vecchia Signora, la trattativa potrebbe entrare nel vivo.