Juve attenta: una big inglese è sulle tracce di Kulusevski!

L'esterno svedese sta deludendo le aspettative e la dirigenza della Juventus sta pensando ad una cessione: una big inglese su di lui

redazionejuvenews

Dejan Kulusevski è un vero e proprio oggetto del mistero in casa Juventus. Pagato a peso d'oro, lo svedese sarebbe dovuto il futuro dell'attacco bianconero, ma in realtà fino ad ora ha deluso le aspettative. Forse, però, la colpa non è tutta dell'esterno classe 2000, ma anche degli allenatori. Nel primo anno a Torino Andrea Pirlo lo ha utilizzato spesso e in molte zone del campo: esterno a tutta fascia, mezzala, trequartista e seconda punta. La mancanza di un ruolo fisso è sicuramente un fattore destabilizzante per un giocatore, soprattutto così giovane. Nel corso di questa stagione, invece, Massimiliano Allegri ha messo in chiaro come per lui Kulusevski non sia un titolare. In 12 giornate di Serie A lo svedese è sceso in campo dal primo minuto in una sola occasione, subentrando sempre nelle altre undici,

Per il momento Kulusevski non è uno dei giocatori da vendere assolutamente, ma se le sue prestazioni non dovessero migliorare la dirigenza bianconera potrebbe veramente pensare ad una sua cessione. A monitorare la situazione dell'esterno svedese ci sono diverse squadre in giro per l'Europa, e in particolare l'Arsenal, che segue il classe 2000 con grande attenzione. Dopo un inizio di stagione particolarmente complesso (come quello della Juventus), i Gunners hanno completamente invertito la rotta e sono ora quinti in Premier League.

La squadra inglese è alla ricerca di alcuni rinforzi, soprattutto in attacco. Non a caso nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento anche per Dusan Vlahovic, sogno dei tifosi bianconeri. Oggi, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, l'Arsenal avrebbe contatto la dirigenza bianconera per sondare il terreno per Kulusevski. La Juventus lo valuta circa 15 milioni di euro, cifra che la squadra inglese potrebbe essere intenzionata a pagare. Nulla di definitivo, ma i primi contatti sono già stati avviati: l'esterno svedese lascerà a breve Torino?