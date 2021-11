Fiorentina, una big inglese vuole Vlahovic! Sogno sfumato per la Juventus?

Novità importanti per quanto riguarda Dusan Vlahovic: una big di Premier League sarebbe sulle sue tracce! Pronta un'offerta da capogiro

redazionejuvenews

Senza Cristiano Ronaldo la Juventus ha dovuto cercare nuove vie per arrivare al gol. L'assenza del fuoriclasse portoghese ha lasciato un enorme voragine nell'attacco bianconero, che Dybala e Morata insieme non sono riusciti a colmare completamente. Oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha rivelato: "Dybala è un giocatore importante, all'inizio si è presentato bene ed è volenteroso e orgoglioso. Quotidianamente si allena in modo giusto, anche da quando è rientrato dall'infortunio. Alvaro, invece, l'altra sera ha giocato bene ed ha fatto anche gol. È stato agevolato dal fatto di giocare meno spalle alla porta, lui è uno che se inizi a segnare magari non smette".

I due però non sembrano essere abbastanza, e per questo la dirigenza della Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa garantire una fonte sicura di gol. In questo momento ai bianconeri manca un vero e proprio finalizzatore, quel tipo di giocatore in grado di occupare l'area avversaria e trasformare in gol tutte le azioni create dalla classe di giocatori come Dybala e Chiesa. L'obiettivo numero uno del club bianconero è Dusan Vlahovic, in rotta di collisione con la Fiorentina. I viola saranno i prossimi avversari della Juve in Serie A, occasione in più per studiarlo da vicino. "Fino a che non alleni i giocatori è difficile dare giudizi. Lui è un bravo attaccante, lo dimostrano i numeri, ma noi abbiamo ottimi difensori, quindi sono tranquillo", ha spiegato Allegri.

La Juventus riuscirà a mettere le mani sul talento della Fiorentina? Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, nelle ultime ore l'Arsenal avrebbe trovato un accordo da circa 80 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino dell'attaccante classe 2000 già a gennaio. Una cifra altissima, che rispetta le richieste della dirigenza viola, ma che i bianconeri in questo momento non possono permettersi. Per fortuna, il giocatore non sembra particolarmente convinto della destinazione, e per il momento starebbe temporeggiando, in attesa di offerte migliori.